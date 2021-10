Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Brand einer Scheune

Kappel-Grafenhausen (ots)

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen wurde von mehreren Anwohnern eine brennende Scheune am nördlichen Ortsrand von Grafenhausen gemeldet. In der Folge kam es zu einem Großeinsatz der örtlichen Feuerwehren. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich im Einsatz. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Scheune wurde durch das Feuer teilweise zerstört. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Weitere Gebäude waren nicht betroffen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Bereits am 4. September brannte an der Örtlichkeit eine Scheune.

/AHim

