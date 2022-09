POL-AUR: Wittmund - Bei Verkehrsunfall verletzt

Landkreis Aurich (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Verdacht eines Gewaltverbrechens in Aurich Zu einem Polizeieinsatz kam es am Montag in der Popenser Straße in Aurich. In der Wohnung eines Mehrparteienhauses ist am Morgen eine leblose ...

mehr