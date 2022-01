Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zivilfahnder der Bundespolizei verhaften mehrfach gesuchten Straftäter

Hannover (ots)

Gestern Abend, um 19:00 Uhr, konnten Zivilfahnder der Bundespolizei einen mehrfach gesuchten Straftäter verhaften. Diese trafen den wohnungslosen Mann (57) aus dem Irak im Hauptbahnhof an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den polizeibekannten Mann gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Er wurde Ende des letzten Jahres zu fünf Monaten Haft wegen mehrfachen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen verurteilt. Zusätzlich wurde er kurz darauf zu weiteren 16 Monaten Haft wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls verurteilt. Beide Strafen trat der Mann nicht an. Nun wurde er verhaftet und die Beamten brachten ihn ins Gefängnis. Dort droht dem Mann ein noch längerer Aufenthalt, denn die Justiz sucht ihn in weiteren Fällen wegen Diebstahls und möchte seinen Aufenthaltsort wissen.

