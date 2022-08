Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220807 - 0874 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Gallus

Innenstadt: Festnahme am Opernplatz

Frankfurt (ots)

(dr) Im Rahmen einer Versammlung zum Thema "Grund-, Menschen und Freiheitsrechte" kam es am Samstag, den 06. August 2022, am Opernplatz bei einer Abschlusskundgebung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Polizeibeamte nahmen einen Mann fest, der verdächtigt wird, einen Fotografen geschlagen zu haben.

Anlässlich der angemeldeten Versammlung kam es um 15 Uhr in der Taunusanlage zu einer Auftaktkundgebung. Anschließend setzte sich ein Aufzug durch die Stadt in Bewegung. Bei einer Zwischenkundgebung in der Hellerhofstraße kam es zu einer Beleidigung eines Teilnehmenden. Der 44-jährige Beschuldigte erhielt einen Platzverweis.

Gegen 18:05 Uhr erreichte der Aufzug den Opernplatz. Während einer dort abgehaltenen Abschlusskundgebung kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 58-jährigen Teilnehmenden der Kundgebung und offenbar einem Fotografen. In deren Verlauf schlug der 58-Jährige auf den Fotografen ein. Weitere Angriffe konnten durch eingreifende Polizeibeamte unterbunden werden, welche den Mann festnahmen. Dieser leistete Widerstand. Mehrere der Teilnehmenden versuchten in der Folge die festnehmenden Beamten an der polizeilichen Maßnahme abzuhalten, was jedoch verhindert werden konnte. Die Situation beruhigte sich, als weitere Polizeikräfte hinzugezogen wurden, sodass die Kundgebung fortgeführt werden konnte.

Der festgenommene 58-jährige Mann wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Widerstandes ermittelt sowie wegen volksverhetzender Äußerungen, die er während der polizeilichen Maßnahmen von sich gab.

An der Versammlung nahmen in der Spitze 260 Personen teil. Am Opernplatz hatten sich zwischenzeitlich sechs Gegendemonstranten eingefunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell