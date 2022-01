Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher im Haus erwischt

Bad Wünnenberg-Leiberg (ots)

(mb) Mit einem blauen Transporter flüchteten am Sonntagvormittag (30.01.2022) mutmaßliche Einbrecher, die in ein Haus an der Hauptstraße eingedrungen waren.

Gegen 10.30 Uhr schlug der Hund in dem Einfamilienhaus an. Eine Bewohnerin wollte nach dem Grund schauen und entdeckte einen fremden Mann in der Küche. Der Täter war offensichtlich durch die nicht verschlossene Terrassentür ins Haus gelangt und ergriff sofort die Flucht, ohne Beute zu machen. Er rannte durch die Terrassentür ins Freie und lief über die Hofzufahrt zur Straße "Kleine Trift", wo er in einen Transporter sprang. Mindestens ein Komplize hatte dort am Straßenrand mit dem Fahrzeug gewartet. Die Einbrecher flüchteten mit dem Fahrzeug zur Hauptstraße und entkamen in unbekannte Richtung. Der osteuropäisch aussehende Täter soll 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Wollmütze. Das Täter-Fahrzeug muss mehrere Minuten in der Kleine Trift gestanden haben.

Die Polizei fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem blauen Transporter machen? Möglicherweise sind das Fahrzeug oder verdächtige Personen auch an anderen Straßen aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im eigenen Wohnumfeld bemerkt oder sonst ungewöhnliche Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und immer sofort die Polizei über die 110 verständigen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell