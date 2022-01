Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw prallt gegen Straßenlaterne - Fahrer flüchtet

33102 Paderborn (ots)

Samstag, 29.01.2022, 04:23 Uhr

33102 Paderborn, Detmolder Straße /Nordstraße

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 04:23 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Paderborn, bei dem ein Pkw gegen eine Straßenlaterne prallte. Ein 37-jähriger Paderborner befuhr mit seinem Pkw Audi Q5 die Detmolder Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Nordstraße/Penzlinger Straße kam er ohne Beteiligung Dritter nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der dortigen Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen und der Straßenlaterne. Er setzte seine Fahrt mit dem stark beschädigten SUV fort, ohne eine Schadensregulierung veranlasst zu haben. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, die den Unfallfahrer und den Pkw an der Wohnanschrift antreffen konnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in dessen Rahmen eine Blutentnahme angeordnet und die Sicherstellung des Führerscheins veranlasst wurde. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell