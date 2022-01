Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

33106 Paderborn (ots)

Freitag, 28.01.2022, 18:45 Uhr

33106 Paderborn-Elsen, Alte Schanze (K 28)/Salzkottener Straße (B 1)

Am Freitagabend kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Alte Schanze im Bereich der Abfahrt B 1. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Wewer befuhr mit seinem VW Tiguan die Alte Schanze von Elsen-Bahnhof kommend in Richtung Wewer. In Höhe der Abfahrt von der B 1 beabsichtigte zeitgleich ein Pkw von der B1 aus Salzkotten kommend auf die Alte Schanze nach links in Richtung Wewer abzubiegen. Dabei kam es zur Berührung mit dem VW Tiguan des 61-Jährigen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf einem parallel zur B1 verlaufenden Wirtschaftsweg fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet um Hinweise (Tel. 05251/3060).

