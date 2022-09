Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 18.09.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendiebstahl

In Aurich kam es am Samstagmittag (12:40 Uhr) zu einem Ladendiebstahl von hochwertigem Parfum in einer Drogerie durch einen 29jährigen Mann in der Burgstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter durch die eingesetzten Polizeibeamten in Tatortnähe festgestellt werden. Das Diebesgut hatte einen Wert von über 500,- Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Schirum - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

In Schirum kam es am frühen Sonntagmorgen (01:17 Uhr) zu einem Verkehrsunfall auf der Timmeler Straße (L 14). Der 26jährige Fahrer eines VW Golf kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der alleinbeteiligte VW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beim Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Aurich - Unfall unter Alkoholeinfluss

In Aurich kam es am Sonntag (01:29 Uhr) zu einem Verkehrsunfall im Hammerkeweg. Der 18jährige Fahrer eines Opels kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigt einen Zaun. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellen die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 0,7 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Am Samstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr war ein PKW der Marke Kia auf einem Parkplatz in der Pottbackerslohne in Norden geparkt. Als der Fahrzeughalter zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am rechten Vorderreifen fest. Augenscheinlich wurde der Reifen durch Einstechen beschädigt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen zu der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931/9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Alkoholisiert in Straßengraben gefahren

Am frühen Sonntagmorgen um 02:10 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Großheide mit ihrem PKW die Straße Sandlage in Berumbur. Dort kam die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Die Frau blieb unverletzt. Bei der folgenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Großheiderin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Frau wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Norden - Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Am Samstagabend um 21:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Norddeicher Straße in Norden einen 25-jährigen Mann mit seinem E-Scooter. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann aus Norden unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf Betäubungsmittel. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Esens - Unfallflucht

Ein grauer Ford Fiesta wurde am Samstag in Esens beschädigt. Der Wagen war gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Seilerstraße abgestellt. Eine bislang unbekannte Person hat den Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Esens - Betrunken gegen Verkehrszeichen gefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Esens ist am Sonntagmorgen ein Verkehrszeichen beschädigt worden. Ein 23-jähriger Mann aus Esens fuhr gegen 5:30 Uhr mit seinem Audi A1 auf der Siebet-Attena-Straße. Dabei verlor er im Bereich eines Kreisverkehrs die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er weiter, ohne den Vorfall zu melden. Zeugen beobachteten den Zusammenstoß jedoch und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den 23-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Esens - Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Samstag gegen 17:30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Herdestraße. Eine 31-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann aus Holtgast wurden dabei beobachtet, wie sie mehrere Gegenstände einsteckten und diese beim Verlassen der Drogerie nicht zahlten. Als die Polizei hinzugerufen wurde, gingen die Beiden auf die Beamten los. Beide Beschuldigte wurden schließlich in Gewahrsam genommen. Sie erwarten nun mehrere Strafverfahren.

