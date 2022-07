Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Drei Fahrzeuge brennen in der Uferstraße - Feuer droht auf Gebäude überzugreifen!

Celle (ots)

Am 13. Juli um 00:44 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu mehreren brennenden PKWs in der Kirchstraße alarmiert. Der genaue Einsatzort war zunächst unklar, bei der Erkundung vor Ort konnte die Einsatzstelle dann auf einem Hof in der Uferstraße festgestellt werden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten insgesamt drei Transporter. Zwei davon in Vollbrand. Das Feuer drohte auf ein direkt angrenzendes Gebäude überzugreifen. Unverzüglich wurden mehrere C-Rohre zur Brandbekämpfung und als Riegelstellung vorgenommen. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte so verhindert werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache mit vier Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei.

