Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 45 Einsätze im Jahr 2021 - Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Altencelle

Wallheinke und Bruns zu Ehrenmitgliedern ernannt

Celle (ots)

Zur jährlichen Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Altencelle konnte Ortsbrandmeister Sebastian Promoli kürzlich die Kameradinnen und Kameraden der Einsatz- und Altersabteilung sowie den Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann und den Abteilungsleiter des Fachdienstes abwehrender Brandschutz der Stadt Celle, Jann Brüsting, im Feuerwehrhaus in Altencelle begrüßen.

Im Berichtsjahr 2021 waren 45 Einsätze durch die Altenceller Ortsfeuerwehr abzuarbeiten und es wurden 2600 Dienst- und Einsatzstunden geleistet. Die Ortsfeuerwehr Altencelle bestand zum Jahresende 2021 aus 44 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, 30 Angehörigen in der Altersabteilung sowie acht Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr.

Im Sommer des vergangenen Jahres freute sich die Wehr über einen neuen Mannschaftstransportwagen, der ein 23 Jahre altes Fahrzeug ersetzte.

Björn Elebe, Holger Gremmes und Andreas Knoop wurden zu Löschmeistern und Linda Dix zur Hauptlöschmeisterin befördert.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Thorsten Wallheinke (25 Jahre), Eckhard Promoli (50 Jahre) und Ludolf Heindorff (60 Jahre) geehrt. Eine besondere Ehrung erhielten der ehemalige Ortsbrandmeister Thorsten Wallheinke und sein Stellvertreter Henning Bruns. Sie wurden zum Ehrenmitglied der Ortsfeuerwehr Altencelle ernannt.

