FW Celle: Celler Feuerwehr unterstützt Weißstorchbeauftragten - Jungstörche beringt

Celler Feuerwehr unterstützt Weißstorchbeauftragten - Jungstörche beringt

Ländliche Idylle, grüne Wiesen und Büsche, neben einem Fachwerkhaus steht ein Storchennest auf einem Pfahl. Familie Storch ist vermutlich gerade beim Abendprogramm als langsam und vorsichtig eine Drehleiter der Celler Feuerwehr durch die gepflegte Gartenanlage fährt. Ein Szenario, wie es jedes Jahr im Frühjahr passiert. Denn es ist gelebte Tradition, dass die Freiwillige Feuerwehr Celle den Weißstorchbeauftragten für den Landkreis Celle bei seinen vielseitigen Aufgaben unterstützt.

So wie hier in Altencelle fährt die Celler Feuerwehr im Frühjahr viele Nester in Stadt und Landkreis Celle an, um bei der Beringung der Jungstörche zu unterstützen. Viele Nester sind dabei schwer zugänglich und bedürfen viel Können und Erfahrung vom Drehleitermaschinisten.

Gerhard Papenburg übernimmt dann die Arbeit am Tier, als Weißstorchbeauftragter ist er ein Profi auf seinem Gebiet und versieht die kleinen Störche im Nest schnell mit ihren Ringen, die später eine Identifizierung ermöglichen. Von einem Feuerwehrmitglied wird er im Korb der 30 Meter hohen Drehleiter unterstützt.

Oberbrandmeister Arne Rehkopf koordiniert seit Jahren die Zusammenarbeit und sitzt eigentlich immer am Steuer der Drehleiter. Er freut sich jedes Jahr auf die "Beringungszeit", die Zusammenarbeit und die große Unterstützung aus der Mannschaft der Celler Feuerwehr. Denn auch hier geht es wie immer bei der Feuerwehr nur im Team. Ein Mitglied sitzt am Steuer und ein Mitglied geht mit Gerhard Papenburg in den Korb der Leiter. Und auch wenn die Nester jedes Jahr die gleichen sind, ist es auch jedes Jahr eine Herausforderung die Leiter zu positionieren und die Nester auf Pfählen, Häusern, Kirchen und Scheunen zu erreichen.

Ab und zu gibt es dann zum Abschluss auch ein kühles Getränk zum Abschied in netter Gesellschaft. Natürlich alkoholfrei, denn das Fahrzeug bleibt immer einsatzbereit.

