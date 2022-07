Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Wasserrohrbruch in der Händelstraße

Im direkten Anschluss an den Brandeinsatz in der Allerstraße wurde die Feuerwehr Celle zu einem Wasserrohrbruch in die Händelstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen die Fahrbahn, der Grünstreifen und der Fußweg bereits auf mehreren hundert Metern unter Wasser. Durch die Feuerwehr wurden zunächst Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Durch eine Firma und den örtlichen Energieversorger wurde die betroffene Leitung abgeschiebert. Ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. Weitere Maßnahmen traf der örtliche Energieversorger.

