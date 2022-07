Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in Decke

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Am Freitagnachmittag um 14:27 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Allerstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Im 1. OG drang Rauch zwischen Fußboden und Wand heraus. Die Ursache war unbekannt.

Bei der näheren Erkundung mit einer Wärmebildkamera im Erdgeschoss stellten die Einsatzkräfte eine Wärmequelle an der Decke fest. Aus diesem Grund wurde die Decke im betroffenen Bereich geöffnet. Hier konnte ein Brand in der Decke festgestellt werden, der nun offene Flammen zeigte. Zur Brandbekämpfung wurde ein Kleinlöschgerät eingesetzt. Insgesamt kamen zwei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Decke großflächig geöffnet werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache mit fünf Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell