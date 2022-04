Polizei Düsseldorf

POL-D: Lohausen: Folgemeldung nach Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der U79 - 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Opfer weiter in Lebensgefahr

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Siehe unsere Pressemitteilung von gestern:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5198035

Nachdem in der Nacht zu Karfreitag ein 18-jähriger Düsseldorfer durch Stiche in den Bauchraum schwer verletzt worden war, konnten die Beamtinnen und Beamten der Mordkommission nach intensiven Ermittlungen gestern in den späten Abendstunden einen 16 Jahre alten Düsseldorfer an der Wohnanschrift seiner Eltern festnehmen. Der Jugendliche wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen kam es zunächst zu einem Streit zwischen zwei Gruppen junger Menschen (jeweils drei bis vier Personen). Es entwickelte sich eine Schlägerei. Dabei wurde der 18-Jährige durch Stiche in den Bauchraum schwer verletzt. Er musste noch in der Nacht notoperiert werden. Das Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr. Noch in der Tatnacht erlangten die Einsatzkräfte erste Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung des 16-Jährigen. Diese verdichteten sich im Laufe des gestrigen Tages. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0211-8700 an das Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

