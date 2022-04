Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Landung in Griechenland: Düsseldorfer erhält Einbruchsalarm aufs Handy - Festnahme auf frischer Tat in Unterbilk - Beute und Einbruchswerkzeug sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Kurz nachdem er in Griechenland aus dem Urlaubsflieger gestiegen war, hatte heute Morgen ein 33-jähriger Düsseldorfer einen Einbruchsalarm auf sein Handy erhalten. Ihm gelang es, schnell die Düsseldorfer Polizei über den Einbruch in seine Wohnung zu informieren. Die Polizistinnen und Polizisten konnten kurz darauf zwei Männer mitsamt Beute am Tatort festnehmen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen erhielt der 33-Jährige am Flughafen in Griechenland einen Alarm in Form von "Push-Nachrichten" auf sein Handy. Er schaltete sich prompt auf das Videoüberwachungssystem seiner Wohnung auf und konnte zwei fremde Männer in seinen eigenen vier Wänden erkennen. Er informierte umgehend die Düsseldorfer Polizei und gab eine gute Beschreibung der mutmaßlichen Einbrecher ab. Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen noch in der Nähe des Mehrfamilienhauses an der Konkordiastraße fest. Mitsamt Beute hatten sich die beiden "aus dem Staub machen wollen". Bei den Männern konnte entsprechendes Tatwerkzeug aufgefunden werden. Die beiden 24 und 29-jährigen Verdächtigen mit georgischer Staatsangehörigkeit werden jetzt im Polizeipräsidium zur Sache vernommen. Sie haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und sollen morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

