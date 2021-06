Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kradfahrern

Rövershagen (ots)

Am Vormittag des 26.06.2021, gegen 10:55 Uhr, befuhr die 37jährige (deutsche) Fahrerin eines VW die L221 aus Richtung Niederhagen kommend in Richtung Kreuzung Graal-Müritzer-Str./B105. Sie beabsichtigte, noch vor der Kreuzung nach links in die Schulstraße abzubiegen. Die beiden deutschen Kradfahrer (zwei Brüder, 50 J. und 53 J. alt) fuhren hintereinander in die entgegengesetzte Richtung.

Die Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen beide Kräder und kollidierte mit mindestens einem. Auch der zweite Kradfahrer kam in diesem Geschehen zu Fall kam. Beide Kradfahrer stürzten auf die Fahrbahn und blieben schwer- bzw. leichtverletzt liegen. Ersthelfer waren sofort zur Stelle und alarmierten die Rettungskräfte. Die Kradfahrer wurden zur Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme war auch ein Sachverständiger der DEKRA im Einsatz. Die Feuerwehr Rövershagen musste eine Ölbrücke auslegen. Eine Spezialfirma führte die Fahrbahnreinigung durch.

Die L221 war für ca. 5 Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Enrico Stieler Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sanitz

