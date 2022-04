Polizei Düsseldorf

POL-D: Lohausen: Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der U79 - 18-Jähriger erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Freitag, 15. April 2022, 01:08 Uhr

Bei einem Streit zweier Gruppen in einer U-Bahn (Linie U79) im Stadtteil Lohausen wurde in der Nacht zu Karfreitag ein 18-Jahre alter Düsseldorfer lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen kam es in der U-Bahn in Fahrtrichtung Düsseldorf, kurz vor der Haltestelle Lohausen, aus bislang unklarer Ursache zu einem handfesten Streit zwischen zwei Gruppen junger Menschen. Während der Schlägerei wurde ein 18-Jähriger mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Tätergruppe flüchtete an der Haltestelle Lohausen aus der U79 in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und musste noch in der Nacht notoperiert werden. Es besteht Lebensgefahr.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0211-8700 an das Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

