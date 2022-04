Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Kollision mit Baum hat schwer verletzten Fahrer zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Königsträßle in Herrenberg. Hierbei befuhr ein 38-jähriger Ford-Lenker die dortige Straße zwischen der B28 und Kuppingen in Fahrtrichtung Kuppingen. Er kam laut ersten Erkenntnissen aufgrund unangepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum auf der angrenzenden Grünfläche. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

