Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kellerbrand in Altencelle

Celle (ots)

Am Dienstagabend um 19:07 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Kellerbrand in die Straße "Am Kriegersteg" im Stadtteil Altencelle alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung. In einem Kellerflur brannten Müllsäcke. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Das Feuer konnte mit einem Kleinlöschgerät schnell gelöscht werden. Im Einsatz war ein Trupp unter Atemschutz. Zur Belüftung und Entrauchung kam ein Drucklüfter zum Einsatz.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Altencelle, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell