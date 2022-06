Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg i. H.

Unbekannte bereiten gefährliche Hindernisse auf der Fahrbahn - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (12.06.) überfuhr ein Ostholsteiner mit seinem PKW einen größeren Gegenstand, der auf der Göhler Straße in Oldenburg in Holstein lag. Das Fahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte mehrere Feldsteine auf die Fahrbahn gerollt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Gegen 03:10 Uhr befuhr der geschädigte Audi-Fahrer die Göhler Straße in Richtung Holsteiner Straße. In Höhe einer ehemaligen Gaststätte überfuhr er ein auf der Fahrbahn errichtetes Hindernis und riss sich die Ölwanne ab. Der 20-jährige Ostholsteiner lenkte sein Fahrzeug noch auf einen nahegelegenen Supermarktparkplatz und verständigte dann die Polizei.

Der Schaden am PKW wird auf 500 Euro geschätzt. Hinzu kommen Reinigungskosten für das ausgetretene Öl, das aufgenommen und fachgerecht entsorgt werden musste.

Eine umsichtige Anwohnerin, die den lautstarken Knall gehört hatte, begab sich auf die Straße und bemerkte vier große, würfelförmige Steine. Zur Abwendung weiterer Gefahren zog sie diese eigenständig von der Fahrbahn.

Durch die hinzugezogenen Beamten der Polizei in Oldenburg/ H. wurde zudem festgestellt, dass weitere Feldsteine auf der Straße Am Kuhof verteilt und Absperrzäune sowie Verkehrsschilder unmotiviert umgeworfen waren und eine Gefahr für den Fahrzeugverkehr darstellten.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Steine von dem Grundstück des leerstehenden Gasthauses entnommen und mutwillig auf der Fahrbahn abgelegt. Unmittelbar vor dem Verkehrsunfall hielt sich dort eine dreiköpfige Jugendgruppe, bestehend aus zwei männlichen und einer weiblichen Person mit blonden Haaren, auf, die schließlich in Richtung der Straße Am Kuhof davonging. Ob diese Gruppe im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. In unmittelbarer Nähe fand in der Nacht zu Sonntag eine Tanzveranstaltung statt. Vor diesem Hintergrund ist ein reger Personen- und Fahrzeugverkehr im Bereich der Göhler Straße anzunehmen. Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04361-10550 oder per E-Mail an Oldenburg.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell