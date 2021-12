Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallverursacher gesucht

55765 Birkenfeld, Brückener Straße 4 (ots)

Am Freitag, dem 03.11.2021, zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Brückener Straße ein schwarzer VW Beatle durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Beim gesuchten PKW dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Vermutlich hat der Verursacher den Unfall nicht bemerkt und ist ohne weitere Maßnahmen zu treffen davongefahren. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten in Höhe von ca. 3000,- EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Birkenfeld, Tel.: 06782-9910.

