Betrunkene fährt Radfahrerin an - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 12.06.2022, ist es im Kreuzungsbereich Engelsgrube / An der Untertrave zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine betrunkene Autofahrerin eine Radfahrerin verletzte. Die Autofahrerin entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei und wurde später alkoholisiert an ihrer Wohnanschrift angetroffen.

Gegen 05.30 Uhr befuhr eine 24-jährige Lübeckerin mit einem Fahrrad die Engelsgrube in Richtung An der Untertrave, um an der Fußgängerampel bei Grün anschließend die Straße An der Untertrave überqueren zu wollen. Beim Überqueren wurde sie dann von einem Audi A 3 getroffen, der die Straße An der Untertrave in Richtung Kanalstraße befuhr und dabei vermutlich das Rotlicht im Kreuzungsbereich An der Untertrave / Engelsgrube missachtete. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden, verletzte sich leicht am Knie und an den Händen und wurde anschließend vor Ort ambulant behandelt. Die am Steuer des Audis befindliche 38-jährige Lübeckerin hielt nach dem Zusammenstoß kurz an und teilte der Radfahrerin ihre Daten mit, bevor sie sich, noch vor dem Eintreffen der Polizei, wieder entfernte.

Nach dem Eintreffen der Beamten vom 1. Polizeireivier Lübeck wurde durch einen Zeugen der Hinweis auf mögliche Alkoholbeeinflussung bei der Unfallverursacherin gegeben. Anhand der mitgeteilten Daten konnte die 38-Jährige Audifahrerin schließlich kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden, der Audi war ebenfalls dort abgestellt.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,31 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte. Die Fahrerin muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Bislang nicht bekannte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Lübeck unter 0451/131-6145 zu melden oder per Email an luebeck.prev01@polizei.landsh.de .

