Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Kinheim an der Mosel

Bernkastel-Kues (ots)

Am 14.02.2022 kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kinheim auf dem Moselparkplatz, Höhe Kinheimer Hof, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden in Höhe von ca. 500 EUR an einem dort abgestellten schwarzen VW Touran. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubterweise von der Unfallstelle. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 entgegen.

