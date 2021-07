Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210727.5 Wilster: Einbrecher dringen in Schule ein

Wilster (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Wilster zu einem Einbruch in eine Grundschule gekommen. Die Täter öffneten einen Tresor, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis Montag, 12.30 Uhr, stiegen Unbekannte in die Räumlichkeiten der Schule in der Straße Landrecht ein. Dort stahlen sie aus einem Tresor einige Laptops, Dienstsiegel und einen kleineren Bargeldbetrag.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell