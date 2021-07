Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210727.3 Itzehoe: Einbrecher suchen Kindergärten heim

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher zwei Kindergärten in Itzehoe heimgesucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie nichts, richteten allerdings Sachschäden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, begaben sich Unbekannte zu dem Kindergarten in der Straße Sanddeich. Über eine Tür gelangten sie in das Objekt, in dem sie diverse Schränke und Türen öffneten. Beute machten die Täter nach Angaben einer Verantwortlichen offenbar nicht, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

In nahezu demselben Zeitraum suchten Einbrecher eine weitere Kita im Albert-Schweitzer-Ring auf. Sie gelangten über einen Zaun auf das Grundstück, stiegen über ein Fenster in das Gebäude ein und stahlen offenbar auch in diesem Fall nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 350 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Eindringlinge geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell