POL-IZ: 210727.2 Kellinghusen: Taschendieb macht reiche Beute

Kellinghusen (ots)

Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Samstag eine Frau in Kellinghusen während des Einkaufens bestohlen hat, nutzte der Dieb später die entwendete EC-Karte und bediente sich am Konto der Dame. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12.15 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi An der Stör auf. Nach dem Bezahlen ihrer erworbenen Waren verstaute sie ihre Geldbörse in ihrer Handtasche. Als die 81-Jährige auf dem Parkplatz nach ihren Autoschlüsseln suchte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Eine Nachfrage im Markt verlief negativ, eine verdächtige Person war der Anzeigenden nicht aufgefallen. Neben einigem Bargeld erlangte der Täter eine Bankkarte, mit der er in der Folge mehrere Abhebungen von dem Konto der Seniorin tätigte. Insgesamt hatte die Rentnerin einen Verlust von Bargeld im unteren vierstelligen Bereich zu beklagen. Wie der Dieb an die zu der EC-Karte gehörende PIN gelangt ist, konnte sich die Geschädigte nicht erklären.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Person machen können, sollten sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

