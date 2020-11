Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte verwüsten Friedhof - Zeugensuche - Langenfeld - 2011142

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

MettmannMettmann (ots)

In der Nacht von Freitag den 27.11.20, auf Samstag den 28.11.20 haben unbekannte Täter auf dem Friedhof an der Richrather Straße in Langenfeld eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Mindestens 20 Grabstätten verwüsteten sie und beschädigten diverse Grableuchten, Gedenktafeln und ähnliche Gegenstände.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Störung der Totenruhe ein. Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenfeld, Tel.: 02173/288-6310, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell