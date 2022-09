Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Streitigkeit eskaliert

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Streitigkeit eskaliert

In der Emder Straße in Wittmund kam es am Donnerstag gegen 17.15 Uhr nach ersten Erkenntnissen zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer durch einen 33-jährigen zum Nachteil eines 36-jährigen. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten die beiden in Wittmund wohnhaften Männer aus zuvor in Streit. Im weiteren Verlauf nahm der Ältere von beiden seinen Kontrahenten zunächst in den Schwitzkasten. Dieser zog sodann ein Messer und stach dem 39-jährigen mit einem Messer ins Bein. Das Opfer wurde hierbei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen laufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 911115.

