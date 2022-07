Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: SUV flüchtet von der Unfallstelle

Schweich (ots)

Am Dienstag, 19.07.2022 kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Straße "In den Schlimmfuhren" in Schweich zu einem Verkehrsunfall. Der verursachende Fahrer wollte seinen PKW ausparken und stieß hierbei mit einem schwarzen Ford Kuga zusammen. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unberechtigt von der Örtlichkeit. Am geparkten Ford Kuga dürfte Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden sein.

Ein Augenzeug berichtete dem Fahrer des geschädigten Fahrzeugs, dass es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen weißen SUV gehandelt haben könnte. Die Polizei sucht nach dem Zeugen, der den Geschädigten vor Ort auf den Verkehrsunfall aufmerksam machte.

Ebenso werden Zeugen, die weitere Angaben zum Verkehrsunfall machen können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell