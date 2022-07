Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl E-Bike

Morbach

Im Tatzeitraum vom 20. Juli, 20 Uhr bis zum 21 Juli, 18 Uhr kam es in Morbach in der Straße "Am Weißdorn" zum Diebstahl eines E-Bikes der Marke Cube. Das Fahrrad war im Rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses an ein Treppengeländer angekettet. Der Täter durchtrennte die Sicherung mit einem Bolzenschneider und entfernte sich mit dem Fahrrad und Tatwerkzeug vom Tatort. Der Akku befand sich nicht mehr am Fahrrad.

Das Fahrrad hat eine auffällig neongrüne Lackierung mit schwarzen Reifen/Felgen. Der Lenker ist individuell mit einem olivgrünen Tarnfleckmuster gestaltet.

Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Morbach per email (pimorbach@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06533/93740).

