Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am Donnerstag, 21.07.2022 zwischen 08:25 Uhr und 09:25 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher ein geparkter PKW der Marke BMW durch einen vermutlich ausparkenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der PKW wurde am Kindergarten in Fell und auf dem Parkplatz der Fa. Roman Wagner in Schweich geparkt. Wo der Unfall stattgefunden hat ist leider nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell