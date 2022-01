Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ Duisburg-Häfen - A 40 in Richtung Venlo - Lkw-Unfall - Niemand verletzt - Aufwendige Bergung - Hoher Sachschaden - Stau

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ Duisburg-Häfen - A 40 in Richtung Venlo - Lkw-Unfall - Niemand verletzt - Aufwendige Bergung - Hoher Sachschaden - Stau

Mittwoch, 19. Januar 2022, 06:20 Uhr bis 12:30 Uhr

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug (Sattelzugmaschine mit leerem Tankauflieger) auf der Nebenfahrbahn der A 40 in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Häfen in Richtung Venlo unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einer Baustellenschutzplanke und verschob diese. In der Folge wurde die komplette Nebenfahrbahn blockiert und musste gesperrt werden.

Der Sattelzug wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und die Fahrbahn durch auslaufende Betriebsmittel verunreinigt. Die Schutzplanke wurde auf einer Länge von 30 Metern beschädigt. Die Bergung des Lkw und die Aufräum-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf circa 200.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Bergung wurde die Nebenfahrbahn komplett gesperrt. Die Hauptfahrbahn aus Richtung Dortmund kommend war zu keinem Zeitpunkt betroffen. Das längste Staumaß betrug circa 4.500 Meter. Durch die Feuerwehr Duisburg wurde die Untere Wasserbehörde verständigt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell