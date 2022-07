POL-PDTR: Grabschmuck entwendet

Trier (ots) - Im Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen am gestrigen Dienstag, 19.07.2022, gegen 18.55 Uhr sucht die Polizeiinspektion Trier mögliche Zeugen. Nach derzeitigem Stand war ein Pkw-Fahrer in der Saarstraße im Bereich der Kreuzungsanlage zur Töpferstraße gerade im Begriff, an einem haltenden Stadtbus vorbeizufahren, als sein Pkw wiederum von einem Mofa überholt wurde. Beim Ausscheren hinter dem Bus ...

