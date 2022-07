POL-PDTR: Brände von landwirtschaftlichen Flächen

Morbach OT Wederath (ots) - In dem Zeitraum, von Dienstag, dem 19.07.2022 circa 21.40 Uhr, auf Mittwoch, den 20.07.2022 circa 07.15 Uhr wurden an einem auf dem öffentlichen Parkplatz des Archäologieparks Belginum in Morbach, Ortsteil Wederath abgestellten silbernen PKW Audi A4 beide angebrachten amtlichen Kennzeichen entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Morbach per email (pimorbach@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06533/93740). Rückfragen bitte an: ...

