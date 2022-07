POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl

Rhaunen (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Dienstag, 20.07.2022 in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Am Wartenberg" in Rhaunen ein. Die Täter hebelten innerhalb des Hauses mehrere Türen auf und durchsuchten in einer Wohnung verschiedene Behältnisse. Unter Mitnahme von Bargeld verlassen die Täter das Tatobjekt auf dem Einstiegswege. Nach dem derzeitigen ...

