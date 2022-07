POL-PDTR: Brand einer landwirtschaftlichen Fläche, Brand eines PKW

Berglicht (ots) - Am Montag, den 18.07.2022 kam es im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Dell in 54426 Berglicht. Noch unbekannte Täter versuchten sich durch Aufhebeln der Kellertür des Anwesens, Zutritt ins Wohnhaus zu verschaffen. Die Tat verblieb im Versuchsstadium, womöglich auch, da der Hund im Haus anschlug. Während der ...

