Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Frau bei Auseinandersetzung verletzt

Norderney - Männer geschlagen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Frau bei Auseinandersetzung verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist die Polizei am Sonntagmorgen in Moordorf alarmiert worden. Zwei Frauen im Alter von 34 und 40 Jahren waren offenbar gegen 7.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Ekelser Straße in einen Streit geraten. Die 34 Jahre alte Beschuldigte schlug dem 40-jährigen Opfer im weiteren Verlauf mehrfach ins Gesicht. Das Opfer wurde verletzt. Die Beamten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und fertigten eine Strafanzeige.

Norderney - Männer geschlagen

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich auf Norderney eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 25 Jahre alten Mannes. In einem Festzelt auf einem Vereinsgelände schlug nach ersten Erkenntnissen ein 22-jähriger Inselbewohner den 25-Jährigen zu Boden und trat auf ihn ein. Das Opfer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 56-Jähriger wurde von dem 22-Jährigen an der Örtlichkeit ebenfalls angegriffen und verletzt. Der Beschuldigte wurde von den eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell