POL-WAF: Wadersloh. Korrektur zur Pressemitteilung vom 31.08.15.44 Uhr, Frontalzusammenstoß in Einmündung

Warendorf (ots) - Wer kennt die beiden Männer auf den Bildern? Die beiden Unbekannten haben sich bereits am Freitag 13.04.2022 zwischen 19.35 Uhr und 22:00 Uhr Zugang zu einer Tennisanlage am Konrad-Adenauer-Ring in Beckum verschafft. Hier richteten sie Verwüstungen an und stahlen eine Videokamera. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Person auf der Terrasse: ...

mehr