POL-WAF: Beckum. Wer kennt die Männer auf den Bildern? Hinweise zu Einbruch erbeten

Warendorf (ots) - Eine eingeschlagene Scheibe, gestohlene Mobiltelefone und Sachschaden sind das Ergebnis eines Einbruchs am Mittwochmorgen (31.08.2022) in ein Telekommunikationsgeschäft am Krickmarkt in Warendorf. Der oder die Täter haben gegen 03.55 Uhr die Scheibe am Haupteingang eingeschlagen und mehrere Mobiltelefone gestohlen. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch geben? Wer hat verdächtige Personen ...

