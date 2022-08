Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der K44 in Höhe Sinzig-Löhndorf

Abschlussmeldung

Sinzig (ots)

Am 09.08.2022 befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer die K44 von Sinzig-Westum kommend in Fahrtrichtung Autobahnzubringer. In Höhe der Ortslage Sinzig-Löhndorf beabsichtigte er nach links in die Straße Auf der Albach einzubiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Ahrweiler ,vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, nicht rechtzeitig und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die K44 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise nur einspurig befahrbar.

