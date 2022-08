POL-PDMT: Hardt - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum

Montabaur (ots) - Am 04.08.2022 um 01:20 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in die Gaststätte in der Hauptstraße in Kadenbach ein. Die Täter schoben einen Rollladen des Erdgeschosses hoch und drückten gewaltsam das Fenster auf. Anschließend hebelten die Täter zwei in der Gaststätte befindliche Glücksspielautomaten auf und entnahmen die Geldkassetten. Zudem wurde auch noch ein Sparkästchen mitgenommen. ...

