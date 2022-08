Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Alleinunfall durch betrunkenen Rollerfahrer ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am Donnerstag, 04.08.2022 gegen 14:24 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Rollerfahrer die L 313 aus Wirzenborn kommend in Richtung Montabaur. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der angrenzenden Schutzplanke kollidierte. Schwer verletzt blieb er zunächst unter seinem Leichtkraftrad liegen, bis ihn Ersthelfer aus der Notlage befreiten. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 68-jährigen eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt, die mitursächlich für seinen Sturz gewesen sein dürfte. Sein Führerschein wurde in der Folge sichergestellt. Ebenso wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die Angaben zum konkreten Unfallgeschehen, aber auch zum Fahrverhalten des Verunfallten vor dem Sturz machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur, 02602 92226-0, in Verbindung zu setzen.

