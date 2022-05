Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sechs Verletzte bei Gebäudebrand

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ist der Polizei über Notruf ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Stockacher Straße mitgeteilt worden. Mehrere Polizeistreifen begaben sich unverzüglich zum gemeldeten Brandort. Als die Polizei dort kurze Zeit später eintraf, befand sich das Gebäude, bei dem es sich um eine Anschlussunterkunft für Geflüchtete handelt, im Vollbrand. Sechs der zehn dort gemeldeten Personen zogen sich bei der Flucht aus dem Gebäude Verletzungen unterschiedlichen Grades zu. Zwei Bewohner sprangen aus dem Fenster und verletzten sich dabei schwer, vier wurden leicht verletzt. Mehrere Krankenwagen brachten die Verletzten in die umliegenden Kliniken. Die Feuerwehren aus Tuttlingen, Spaichingen und Emmingen-Liptingen waren mit 90 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen, darunter auch einer Drehleiter vor Ort. Zudem waren zwei Notärzte und zahlreiche Rettungssanitäter im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerte mehrere Stunden. Auch die Abfahrt von der B14 musste zeitweise gesperrt werden. Zur Brandursache liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Sie hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil einen Gutachter beauftragt, der das Gebäude nun untersucht. Dazu beschlagnahmte die Polizei den Brandort. Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die ersten Ermittlungen aufgenommen und erste Spurensicherungen durchgeführt. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf 150.000 Euro geschätzt.

