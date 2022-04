Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: PKW brennt in voller Ausdehnung

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Mit dem Alarmstichwort PKW Brand wurde die Berufsfeuerwehr Iserlohn um 22:29 Uhr in die Westfalenstraße gerufen. Dort war auf Höhe der Hausnummer 99 ein Mercedes in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen schon voll in Flammen, der Fahrer konnte sich aber noch rechtzeitig aus dem PKW befreien. Mit einem C Rohr wurden zunächst die Flammen gelöscht und anschließend wurde der Wagen mit Schaum geflutet um restliche Glutnester zu ersticken. Da mit der Wärmebildkamera immer wieder hohe Temperaturen festgestellt wurden, wurde noch mehrmals mit Wasser nachgespült, bis die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden konnte. Die Westfalenstraße war auf Höhe der Einsatzstelle für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Nach etwa 45 min konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell