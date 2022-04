Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Feuer auf Campingplatz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Abend um 18:04 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn nach Drüpplingsen zum Campingplatz Ruhrblick alarmiert. Dort ist aus bisher unklaren Gründen ein Vorzelt in Brand geraten. Mit ersten Löschversuchen des Pazellenmieters konnte das Feuer schon vor Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden und eine Ausbreitung verhindert werden, so dass die ersteintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zusammen mit dem Angriffstrupp der Berufsfeuerwehr restliche Glutnester abgelöscht haben und mittels einer Wärmebildkamera den Brandherd kontrolliert haben. Der Mieter der Pazelle wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, konnte aber nach einer Untersuchung am Campingplatz verbleiben. Das Vorzelt ist nicht mehr betretbar, der Rest der Pazelle blieb unbeschädigt. Nach etwa 45 min konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell