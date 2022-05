Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung (11.05.2022)

Donaueschingen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der "Neue-Wolterdinger-Straße". Ein 23-jähriger Honda VT 600 Fahrer wollte an der Einmündung zur Brigachtalstraße abbiegen, wobei ihm ein Auto entgegenkam. Der Biker erschrak in der Annahme, dass das Auto vor ihm in seine Richtung abbiegt. Um einen vermeintlichen Zusammenstoß zu vermeiden, machte er eine Vollbremsung. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Schürfwunden zu. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht, da dessen Fahrer ordnungsgemäß angehalten hatte, um dem Motorradfahr den Vorrang zu gewähren. An der Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

