Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wirges (ots)

Am 01.08.2022 gegen 11:45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Wirges zu einem Verkehrsunfall. Der 43 jährige Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens missachtete beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt und kollidierte mit einem auf der Bahnhofstraße fahrenden Personenkraftwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 43 jährige Unfallverursacher stand unter erheblichen Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell