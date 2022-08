POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der K44 in Höhe Sinzig-Löhndorf - Erstmeldung

Polch, Veilchenstraße (ots) - Am 08.08.2022, um 16:58 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem PKW, Ford-Focus die Veilchenstraße in Polch, in Richtung St.-Georgen-Straße. In Höhe der Hausnummer 25 kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte beim Vorbeifahren mit einem großen Stein. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim ...

