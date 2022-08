POL-PDMY: Tatverdächtige zu Einbrüchen ermittelt

Mayen (ots) - Am Samstag, den 06.08.2022, gegen 20:15 Uhr kam es zum Absturz eines Ultraleichtflugzeuges in unmittelbarer Nähe des Kurbenhofes in der Gemarkung Polch. Während der Sinkflugphase eines routinemäßigen Testfluges traten Probleme auf, sodass der Pilot eine Notlandung mithilfe des am Flugzeug befestigten Rettungsschirms einleiten musste. Dabei verlor die mit einer Person besetzte Maschine schnell an Höhe ...

