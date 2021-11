Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Dekoration aus Vorgarten gestohlen +++ Dornum - Kupferrohre gestohlen +++ Aurich - Pedelec entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Dekoration aus Vorgarten gestohlen

Aus einem Vorgarten in Norden haben Unbekannte ein Dekorationsobjekt gestohlen. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, betraten die Täter ein Grundstück in der Leipziger Straße und entwendeten aus dem Vorgarten eine etwa 60 Zentimeter hohe Windmühle aus Holz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Kupferrohre gestohlen

In Dornum wurden Fallrohre aus Kupfer gestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Rohre im Nordbuscherweg vom Gemeindehaus und der Kirche. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 8.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Pedelec entwendet

In der Auricher Marktpassage wurde ein Pedelec entwendet. Es handelt sich um ein blau-silbernes Damen-Elektrorad der Marke Sparta. Das Rad stand zur Tatzeit, am Dienstag gegen 12 Uhr, nach ersten Erkenntnissen verschlossen in der Marktpassage. Hinweise auf den Verbleib des Rads nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell